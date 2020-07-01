التعادل الايجابي يحسم قمة برشلونة واتلتيكو مدريد في الليغا

2020/07/01 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..واصل فريق برشلونة السقوط في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين، في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث منح الفريق العاصمي فرصة لجاره ريال مدريد الابتعاد أكثر بالصدارة.وتقدم برشلونة بهدف سجله دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، وتعادل ساؤول نيجويز لأتلتيكو في […]

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