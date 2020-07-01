يويفا واثق من إقامة مباريات دوري الأبطال في لشبونة رغم الإغلاق

2020/07/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثلاثاء، أن تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد في لشبونة التي من المقرر أن تستضيف ما تبقى من مسابقة دوري الأبطال، لا يستدعي حاليا أي تعديل في خططه.وعلّق الاتحاد القاري مسابقتيه للأندية: دوري الأبطال و”يوروبا ليغ” اعتبارا من آذار/مارس الماضي بسبب “كوفيد-19”.كما أعلن في وقت سابق […]

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