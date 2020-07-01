كورونا يسجل “الرقم الأسوأ” في أمريكا

2020/07/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء، الرقم الأسوأ في عدد الإصابات اليومية بكورونا منذ بداية الجائحة.وبحسب الوكالات، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 47 ألفا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بالبلاد منذ بداية الجائحة.وأصبحت ولايات كاليفورنيا وتكساس وأريزونا بؤرا جديدة للمرض التنفسي الناجم عن الإصابة […]

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