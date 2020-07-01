الشمري: الزراعة النيابية تعد عدة قوانين خدمة للواقع الزراعي والعمراني في البلاد

2020/07/01 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري ان اللجنة تعد عدة قوانين خدمة للواقع الزراعي والعمراني في البلاد.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان اللجنة في طور الإعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوئيات.واضاف الشمري، ان الاعداد للقانون ماض بخطوات مدروسة وتم الاتصال بدائرة عقارات الأراضي […]

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