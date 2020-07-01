خلية الأزمة الحكومية: الاعتداءات موجودة بالرغم من وجود القوانين لحماية الأطباء

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو خلية الازمة الحكومية ووكيل وزارة الصحة رياض عبد الامير ازدياد الاعتداءات على الملاكات الطبية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد الامير، ان الاعتداءات موجودة بالرغم من وجود القوانين لحماية الاطباء والتشريعات الخاصة بحماية الموظف الذي يعتدى عليه اثناء تأديته للواجب، مبينا ان المشكلة في تنفيذ القوانين وليس اقرارها.

وطالب عبد الأمير الحكومة بتوفير ما يلزم من أفراد أمنيين لحماية الاطباء كونهم في خط الصد الاول وزيادة الاهتمام بهم بتوفير وسائل الوقاية التي تحميهم من العدوى بالوباء، لافتاً إلى عدم وجود خطة حكومية لاستيعاب الخريجين الجدد بسبب الوضع المالي والاقتصادي للبلد.

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