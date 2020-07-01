الأزمة النيابية: عمل الملاكات الصحية مبارك ولن يتم السماح بالاعتداء عليهم

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر عضو خلية الازمة النيابية سلمان الغريباوي ظاهرة الاعتداء على الملاكات الصحية.

وقال الغريباوي، ان اللجنة طالبت بأن يعد المتوفى بوباء كورونا من الجيش الأبيض شهيدا بصفته واحداً من جدار الصد الاول، منتقدا عدم اهتمام السلطة التنفيذية بالأزمة الصحية وعدم تحشيد كل امكانيتها لمواجهة هذا الوباء.

مبينا ان عمل الملاكات الصحية مبارك ولن يتم السماح بالاعتداء عليهم مبينا ان الوضع الصحي في العراق صعب ويجب احترام أفراد الجيش الابيض لما يبذلونه من جهود.

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