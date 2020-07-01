تحالف القوى يدعو الى استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف القوى العراقية، الى استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته وصون كرامته والحفاظ على سيادته الوطنية.

وذكر التحالف في بيان انه يحتفي بالذكرى السنوية المائة لانطلاق ثورة العشرين، هذه الثورة الخالصة منبعا ورجالا والتي عكست أول صور التلاحم بين شيوخ العشائر العربية الأصيلة والقوى الوطنية والشخصيات الدينية والاجتماعية البارزة معلنة انتصار الحق العراقي وانتصاف الشعب من قوى الاحتلال البريطاني ورفضة مزلزلا لكل اشكال الظلم والخنوع.

واشار البيان الى ان هذه الرموز الوطنية سطرت بدمائها وتضحيات عشائرها ملحمة الحرية والسيادة وأسمعوا المحتل البريطاني صوت الرفض العراقي لتواجدهم، وما أحوج العراق اليوم الى استلهام دروس التاريخ لتعزيز وحدة الشعب العراقي وضمان حريته وصون كرامته والحفاظ على سيادته الوطنية والتكاتف معا من اجل عراق حر ينعم بالتقدم والازدهار يتمتع فيه العراقيون دون تمييز وأقصاء بحياة حرة وكريمة.

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