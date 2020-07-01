حكم سابق يصدم برشلونة بخصوص ركلة الجزاء ضد أتلتيكو

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

صدم الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس، جماهير برشلونة بشأن صحة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد الثانية أمام البرسا، مشيراً إلى أن ركلة جزاء الفريق الكتالوني غير صحيحة التي أحرز منها الارجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني.

وتعادل فريق برشلونة مساء أمس الثلاثاء أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما، ليعقد البرسا موقفه أكثر فأكثر في الصراع على لقب الدوري الإسباني، حيث انتصار ريال مدريد في مباراة الغد أمام خيتافي سيجعل الفارق بين المتصدر الريال، والوصيف البرسا أربع نقاط مع تبقي خمس جولات على انتهاء الليغا.

وتعرضت المباراة لجدل تحكيمي كبير، باحتساب الحكم هيرنانديز هيرنانديز لثلاث ركلات جزاء، اثنين لأتلتيكو، وواحدة لبرشلونة.

وتحدث إيتورالدي جونزاليس الخبير التحكيمي لصحيفة “آس“، و”كادينا سير” عن ركلة جزاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد قائلاً “ بالنسبة لي ليست ركلة جزاء، ولكن الفار لا يتدخل إذا حدث التحام بين اللاعبين”.

بينما علق على صحة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد الثانية قائلاً “سيميدو كان لا يريد أن يعيق حركة لاعب أتلتيكو، ولكن ركبته ضربت قدمه، ولم يسمح له باستمرار اللعب، لذلك فهي ركلة جزاء صحيحة”.

وأشار أيضاً إلى أن،" إعادة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد الأولى كان قراراً صحيحاً، حيث أوضحت الإعادة بأن تير شتيجن قد تقدّم أثناء تنفيذ ساؤول لركلة الجزاء.

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بغداد اليوم - متابعة

خرج فريقا برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الاربعاء ( 31 حزيران 2020)، بنتجة التعادل 2-2 وثلاث ركلات جزاء، في لقاء جرى على ملعب الكامب نو، ضمن المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

البداية كانت ضغط برشلوني متواصل ا

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة،أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع السيد اياد بنيان، رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اثر تعرض الاخير للاصابة بفيروس كورونا.

وذكر

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اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، شفاء الحارس الدولي السابق ومدرب حراس المرمى عامر زايد من فيروس كورونا، فيما أشار إلى أنه يتمتع الآن بصحة جيدة.

واضاف درجال، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه &q

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