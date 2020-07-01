بالوثيقة.. شركة تابعة للدولة تنذر ’’الرشيد والرافدين’’ بسبب تأخر رواتب موظفيها

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أنذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، الأربعاء، مصرفي الرشيد، والرافدين، بسبب تأخر صرف رواتب موظفيها.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الشركة وتلقتها (بغداد اليوم)، مخاطبة مصرفي الرشيد والرافدين، أنه "بالنظر لتكرار تأخير الرواتب الخاصة لموظفي شركتنا، والموطنة رواتبهم لديكم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة ماستر كارد من تاريخ 16 حزيران من السنة الحالية، ولغاية تاريخ 30 حزيران خلافاً لأحاكم البند (الرابع التزامات الطرف الثاني الفقرة الثانية) والتي تنص (تسليم الرواتب لموظفي الطرف الأول بما لا يتجاوز يوم 23 من كل شهر)، مما يشكل مخالفة واضحة لالتزامكم ببنود الاتفاقية واستناداً لأحكام البند الثامن/ الأحكام العامة/ الفقرة 7 منها".

وجاء في الوثيقة: "ننذركم بوجوب الالتزام ببنود الاتفاقية وإطلاق رواتب موظفينا الموطنة لديكم وبشكل عاجل، وعدم التأخير في دفع الرواتب للأشهر القادمة، وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقكم، بما فيها إنهاء الاتفاقية ومطالبتكم بالتعويض، وتحميلكم أية مصاريف مترتبة عن هذا الإخلال".

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