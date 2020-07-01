كورونا يصيب 150 شخصاً في المثنى خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر طبي من محافظة المثنى، الاربعاء (01 تموز 2020)، باصابة 150 شخصاً بفيروس في المحافظة خلال...





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