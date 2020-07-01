2020/07/01 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية البرلمانية تقدم مقترحا الى الحكومة بإعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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