العراق يخصص 50 مليار دينار لمكافحة كورونا

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء العراقي منح 50 مليار دينار من الموازنة لصالح وزارة الصحة لتخصيصها في مكافحة وعلاج فيروس كورونا المستجد....

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