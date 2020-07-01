ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا العراقيون الذكرى المئوية لانطلاق ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني للمطالبة بالاستقلال والتي أكدوا من خلالها على ضرورة بقاء شعلة المقاومة متقدة...

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