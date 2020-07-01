المقايضة.. استراتيجية جديدة للتعايش مع الواقع اللبناني

2020/07/01 | 10:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت #لبنان منذ نحو عام وحتى اللحظة، انهياراً اقتصادياً، يعتبر الأسوأ منذ عقود، حيث شملت تداعياته كل الفئات الاجتماعية، ما جعل الحمل يثقل كاهل الأهالي ويحملهم عبئاً أكبر من طاقتهم، لمواجهة الأزمة المعيشية التي تمر…

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