لجنة الاتصالات : شركات الهاتف لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات منذ عام 2015

2020/07/01 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب، أن شركات الهاتف النقال لم تسلم مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015.وقال عضو اللجنة أسوان سالم الكلداني في تصريح صحفي تابعه المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “ضريبة المبيعات – ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال- فرضت في العام 2015 […]

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