2020/07/01 | 10:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من وزارة الداخلية حول حقيقة ترفيع ضباط في شرطة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 10:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من وزارة الداخلية حول حقيقة ترفيع ضباط في شرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من وزارة الداخلية حول حقيقة ترفيع ضباط في شرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).