إحدى مؤسسات الدولة العراقية تنذر مصرفي “الرافدين والرشيد” وتلوح بإجراءات قانونية وإنهاء اتفاقية(وثيقة)

2020/07/01 | 10:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أنذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الأربعاء، مصرفي الرشيد، والرافدين، بسبب تأخر صرف رواتب موظفيها.وتضمنت الوثيقة الصادرة عن الشركة وتلقتها “يس عراق” مخاطبة مصرفي الرشيد والرافدين، أنه “بالنظر لتكرار تأخير الرواتب الخاصة لموظفي شركتنا، والموطنة رواتبهم لديكم للشهر الثاني على التوالي على بطاقة ماستر كارد من تاريخ 16 […]

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