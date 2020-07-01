المالية النيابية تقترح إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر المتبقية من عام 2020

2020/07/01 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اقترحت اللجنة المالية بمجلس النواب، أن تعمد الحكومة إلى إعداد موازنة نصف سنوية للأشهر الستة المقبلة المتبقية من هذا العام 2020.وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء , إن “اللجنة كانت تنتظر أن ترسل الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب أمس الثلاثاء 30 / 6 بحسب […]

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