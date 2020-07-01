2020/07/01 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. شركة توزيع المنتجات النفطية تنذر مصرفي الرافدين والرشيد بسبب تأخر صرف الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 10:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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