2020/07/01 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام، الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل تشرين الأول 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1802.20 دولار.

وألقي تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بظلال من الشك على آمال تعافي اقتصادي أسرع ما أدى لتدفق الأموال على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6 إلى 18.24 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يقترب من ذروة 8 أعوام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يقترب من ذروة 8 أعوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).