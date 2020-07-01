وصول طائرة تركية تحمل مساعدات طبية عاجلة لمساعدة جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا

2020/07/01 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، عن وصول إلى العراق طائرة تركية تحمل على متنها مساعدات طبية.وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد :”وصلت إلى قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الطائرة التركية التي تحمل على متنها المساعدات الطبية إلى العراق”.… Readmore

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