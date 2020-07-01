التربية الكوردستانية توضح حقيقة تأجيل الامتحانات للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

2020/07/01 | 10:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان يوم الاربعاء ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل امتحانات الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 -2020.

وكانت صفحات على مواقع التواصل تداولت امس الثلاثاء كتابا نسبته الى وزارة يفيد بتأجيل الامتحانات لتلك المراحل.

وقالت الوزارة في بيان ان هذا الكتاب غير صحيح وندعو الاساتذة والطلبة الى متابعة الاخبار والقرارت التي تصدر عن الوزارة عبر القنوات الاعلام الرسمية للتربية اضافة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف البيان انه بشأن تلك الصفحات التي تنشر اخبارا كاذبة والتي لها تأثير سيء على الحالة النفسية للطلبة تجري الوزارة تنسيقا مع الجهات المعنية لتقديم القائمين عليها للمحاكم.

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