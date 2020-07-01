العراق يعلن تعافيا في الايرادات المالية المتحققة من بيع الخام

2020/07/01 | 11:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأوضحت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 84 مليونا 490 الفا و 194 برميلا اربعة وثمانون مليونا واربعمائة وتسعون الفا ومائة واربعة وتسعون برميلاً، بايرادات بلغت اكثر من 2 مليار و861 مليونا و 140 الف دولار اثنان مليار وثمانمائة وواحد وستون مليونا ومائة واربعون الف دولار .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، فأن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 81 مليونا و 7 الاف و 675 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و 482 الفا و 519 برميلا .

واشار جهاد ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 2 مليونا و 816 الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 2 ملايين و 700 الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي 116 الف برميل، مشيرا الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 33.864 دولارا.

تتمة ..

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