العراق على موعد مع درجات للحرارة تصل الى نصف الغليان

2020/07/01 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.وقال عطية في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن "ارتفاعا متوقعا مؤقتا بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم السبت لتسجل 50 مئوية ظهرا في اماكن متفرقة من مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب".واضاف "هو ارتفاع متوقع في مثل هذا الوقت من العام وهي فترة من فترات القيظ ورياح البوارح الشمالية الغربية التي تنشط على فترات نهارا مع بعض السكون خلال ساعات المساء والليل".وتابع عطية "ليس كما يشاع من تهويل بانها موجه لاهبه شديدة (حارقه) (خانقه) (ماحقه).!"، موضحا بالقول "علينا فقط الحذر من التعرض للاشعاع الشمسي المباشر".

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