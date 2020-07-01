وزارة الاتصالات: عملية الصدمة اوقفت هدر 7 مليارات دينار

2020/07/01 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات، ايقاف هدر 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، فيما كشفت عن مشروع مرتقب لتحسين خدمة الانترنت في البلاد.وقال مدير عام دائرة الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الاسدي في تصريح، اليوم الاربعاء، ان عملية الصدمة نفذت في محافظتي ديالى ونينوى، مبينا انه تم خلالها ايقاف هدر نحو اربعة […]

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