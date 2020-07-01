بالصور.. العتبة العباسية تستعد لنصب معملين حديثين لإنتاج الاوكسجين في ذي قار

2020/07/01 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأفاد مراسل “العهد نيوز” في ذي قار، اليوم الاربعاء، أن العتبة العباسية تستعد لنصب معملين حديثين لإنتاج الأوكسجين.وقال المراسل، أن “العتبة ستباشر اليوم في نصب المعملين في مستشفى الحسين التعليمي وهي قد أكملت كافة التفاصيل المتعلقة بالنصب لحين التشغيل والبدء بضخ الاوكسجين والتخلص من مشكلة الشحة ونفاذه خلال الأيام المقبلة”.وشهدت ذي […]

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