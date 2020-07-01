تحالفات وقبض ماكو

2020/07/01 | 11:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الزهرة مطر الكعبي سيد عمار كلش مقهور على العراق وسوة تكتل عراقيون،جا سيدنا ، أنت مو شريك بكل الحكومات وجانت المحافظات الجنوبية من حصتكم بعد سقوط النظام وجانت ميزانيات...أكمل القراءة ←

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