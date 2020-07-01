روائي عراقي، يتعاطف مع مأساة الايزيديين من خلال عمل روائي

2020/07/01 | 11:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي صدر للروائي العراقي الشاب، مهند صلاح، رواية بعنوان “جحيم شنكال”، وذلك عن دار المتن للطباعة والنشر في بغداد، والرواية تقع في ١٦٧ صفحة من القطع المتوسط، واستخدمت لوحة الغلاف واللوحات الداخلية للفنان الأيزيدي العالمي خضر حجي دحام.وعن هذا العمل الروائي، تحدث مهند صلاح لــ “ايزيدي 224” قائلا، “رواية (جحيم …

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