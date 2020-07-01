العراق يعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2020/07/01 | 11:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

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