2020/07/01 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر حزيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).