الاتصالات: عملية الصدمة اوقفت هدر 7 مليارات دينار في محافظتين

2020/07/01 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاتصالات، ايقاف هدر 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، فيما كشفت عن مشروع مرتقب لتحسين خدمة الانترنت في البلاد.

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