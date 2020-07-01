تعافي إيرادات العراق النفطية وتلامس مبيعات الخام 3 مليار دولار لشهر حزيران الماضي

2020/07/01 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (84) مليونا (490) الفا و( 194 ) برميلا ( اربعة وثمانون مليونا واربعمائة وتسعون الفا ومائة واربعة وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت […]

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