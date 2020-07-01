لأول مرة منذ الحرب الأهلية.. مقتل فلويد يطيح بـ”علم” أمريكا

2020/07/01 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار تداعيات مقتل المواطن السود الأمريكي، جورج فلويد، وقع حاكم ولاية مسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، مشروع قانون، لتغيير علم الولاية الحالي الذي يشتمل على شعار للكونفدرالية، وذلك في بادرة أثارتها دعوات في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة لإزالة رموز العبودية والعنصرية.ويأتي تغيير العلم، الذي كان مصدرا للجدل منذ وقت طويل في واحدة من الولايات […]

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