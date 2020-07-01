هواتف Mate 40 المرتقبة من هواوي لن تأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

2020/07/01 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أحدث التسريبات حول هواتف Mate 40 أن العملاق الصيني هواوي لن تقدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في الإصدارات المرتقبة كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط هواوي لدعم سلسلة هواتف Mate 40 المرتقبة بتقينة كاميرة السيلفي المدمجة أسفل الشاشة والتي تطور حالياً من شركة Visionox، إلا أن أحدث التقارير التي جاءت عبر Digital Chat […]

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