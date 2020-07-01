لجنة الزراعة النيابية: نعد قوانين لتمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات

2020/07/01 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، أن اللجنة تعد قوانين لتمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات.

وقال الشمري في بيان إن الإعداد للقانون ماض بخطوات مدروسة وتم الاتصال بدائرة عقارات الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة ودائرة الاستثمار لوضع العشوائيات ضمن التصميم الأساس..



مبينا ان اللجنة في طور الإعداد لمسودة مشروع قانون تمليك الأرضي الزراعية وتعويض العشوائيات.

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