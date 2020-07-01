” ليلى”  في العراق.. مريضة !!

2020/07/01 | 11:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب لم يعد قيس يجن جنونه بـ ” ليلى” ، كما يبدو، ولم يعد يهتم بأخبارها، بعد وباء كورونا ،الذي شعرت الدنيا كلها أ، نه قد سلبها أعز ما تملك، حتى أنها لم تعد تركن قلوبها الى الحب ، وما كانت تحلم به كثير من الصبابا والشباب من ان يهنأوا مع حبيباتهم، ويقضون معهم […]

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