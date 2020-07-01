النزاهة تكشف عن شبهات تزوير واختلاس في صحة ذي قار

2020/07/01 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الأربعاء (01 تموز 2020)، كشف شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة ص...





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