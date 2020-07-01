محافظتان تسجلان أكثر من 670 حالة شفاء من كورونا خلال يوم واحد

2020/07/01 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-خاص

سجلت محافظتا ذي قار، والسليمانية، الأربعاء (01 تموز 2020)، أكثر من 670 حالة شفاء لأشخاص مصابين بفيروس...





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