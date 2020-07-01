بالصورة .. جولة جديدة من الحرب بين الصين وامريكا .. على

2020/07/01 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

فصول وجولات التوتر بين الصين والولايات المتحدة، عديدة، وقد استعمل الطرفان خلال الأشهر الماضي وسائل مبتكرة في حروبهم هذه، من التغريدات إلى الفيديوهات الساخرة، وتصريحات الدبلوماسيين والتأشيرات وغيرها العديد.

وانخرطت فيها إدارات عدة فيها من الخارجية إلى الدفاع وصولا إلى رأس الهرم في...

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