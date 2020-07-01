بعد برزان .. الحكومة العراقية تطلق سراح زوج

2020/07/01 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت مصادر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء أمس الثلاثاء أن السلطات العراقية أطلقت سراح زوج ابنة الرئيس المقبور صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر...

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