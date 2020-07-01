دول المانحين تتعهد بتقديم اكثر من 7 مليارات دولار الى السوريين

2020/07/01 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفوّض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، عقب مؤتمر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 7.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية للسوريين.وأوضح لينالرتشيش، أن “مجموع التعهدات بلغ 6.9 مليار يورو، أي حوالي 7.7 … Readmore

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