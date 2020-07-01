2020/07/01 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تتواصل الخلافات بين ليونيل ميسي قائد برشلونة، وإدير سارابيا، مساعد كيكي سيتين، المدير الفني للبارسا.وتعادل برشلونة بهدفين لمثلهما أمام أتلتيكو مدريد، في منافسات الجولة 32 للدوري الإسباني.وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه “في الدقيقة 30، حين أوقف الحكم المباراة لمنح استراحة للاعبين، اتضح استمرار خلاف ميسي وسارابيا”.وأضافت أن “سارابيا وجه تعليمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار ازمة ميسي ومدرب برشلونة المساعد للمباراة الثانية على التوالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار ازمة ميسي ومدرب برشلونة المساعد للمباراة الثانية على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).