النزاهة تكشف عن شبهات تزوير واختلاس في صحة ذي قار

2020/07/01 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الاربعاء، عن كشف شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة صحَّة ذي قار، مُبيِّنةً ضبطها صكوكاً وأوليَّاتٍ مُزوَّرةً في مستشفى سوق الشيوخ بالمحافظة.دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “الفريق الميدانيِّ المُختصِّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة من ضبط أوليَّات الصكوك المُزوَّرة وسندات صرفها، فضلاً عن كشف […]

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