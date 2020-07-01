الأردن يصدر سندات دولية بـ 1.75 مليار دولار

2020/07/01 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال الأردن، يوم أمس الثلاثاء، إنه أصدر سندات دولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار ستساعده في التغلب على التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومنتقدون إنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100% من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت وزارة المالية إن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره […]

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