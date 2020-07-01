وزارة النفط تعلن الاحصائية الاولية لايرادات شهر حزيران

2020/07/01 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي. وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، انه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (84) مليونا (490) الفا و( 194 ) برميلا ( اربعة […]

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