في ذروة الجائحة وبمدينة أنهكها الوباء.. ضبط اختلاس وتزوير في إحدى مستشفيات المحافظات العراقية

2020/07/01 | 11:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، اليوم الأربعاء، كشف شبهات تزويرٍ واختلاسٍ في مديريَّة صحَّة ذي قار، مُبيِّنةً ضبطها صكوكاً وأوليَّاتٍ مُزوَّرةً في مستشفى سوق الشيوخ بالمحافظة.وقالت النزاهة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن الفريق […]

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