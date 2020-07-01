أموال وأملاك مسؤولينا بعد 2003: (الحلقة الخامسة)

2020/07/01 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي حسن عليوي عادل عبد المهدي..نبذة عن السيرة والتكوين: ـ عادل عبد المهدي حسن عيسى ألمنتفكي..وأمه سورية الأصل..ولد في منطقة البتاويين ببغداد العام ١٩٤٢..من أسرة ميسورة...أكمل القراءة ←

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