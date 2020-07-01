2020/07/01 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:هادي حسن عليوي عادل عبد المهدي..
نبذة عن السيرة والتكوين: ـ عادل عبد المهدي حسن عيسى ألمنتفكي..
وأمه سورية الأصل..
ولد في منطقة البتاويين ببغداد العام ١٩٤٢..
من أسرة ميسورة...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال وأملاك مسؤولينا بعد 2003: (الحلقة الخامسة)) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نبذة عن السيرة والتكوين: ـ عادل عبد المهدي حسن عيسى ألمنتفكي..
وأمه سورية الأصل..
ولد في منطقة البتاويين ببغداد العام ١٩٤٢..
من أسرة ميسورة...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال وأملاك مسؤولينا بعد 2003: (الحلقة الخامسة)) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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