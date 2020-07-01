قيادي كردي: اكثر من ثلاثة آلاف جندي تركي توغلو في الاراضي العراقية

2020/07/01 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، عن مشاركة اكثر من ثلاثة آلاف جندي تركي في العمليات العسكرية في شمال العراق، مبينا ان القواعد التركي في العراق تضاعف عدد جنودها واسلحتها منذ انطلاق العمليات.وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المعلومات المتوفرة تشير الى مشاركة اكثر من ثلاثة آلاف جندي تركي في العمليات […]

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