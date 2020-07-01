ما مدى أهمية أقنعة الوجه في مكافحة كورونا؟

2020/07/01 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال أقنعة الوجه موضوعا مثار جدل خلال جائحة فيروس كورونا حيث شكك العديد من الناس في مدى أهميتها في منع العدوى.وأبرز أحد علماء الأحياء الدقيقة أهمية أقنعة الوجه بمجموعة من الصور الصادمة التي تثبت مدى حيويتها ضد الوباء.ونشر الدكتور ريتشارد ديفيس، عبر “تويتر”، مجموعة من الصور التي كشفت عن حجم الاختلاف الذي يمكن أن […]

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