اوربا تضخ الاموال للحاق بسباق الفضاء

2020/07/01 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اشتداد سباق الفضاء الحديث، ادرك الاتحاد الأوروبي بأنه بحاجة إلى مواكبة هذا الصراع والاسراع لتقفي اثره واللحاق به.وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية (تيري بريتون) Thierry Breton، الذي يتضمن عمله قطاع الفضاء، ، ان “الفضاء هو أحد نقاط القوة في أوروبا، ونحن نعطي أنفسنا الوسائل للإسراع، اذ أن الاتحاد الأوروبي سيضخ المزيد من الأموال […]

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